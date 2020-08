Calciomercato Milan, idea Callejon: un colpo oltre l’età

L’età di Callejon non deve ingannare: l’esterno spagnolo, che non ha mai subito un infortunio negli ultimi anni, può essere un’idea per l’attacco del Milan

E’ finita l’avventura di José Maria Callejon con la maglia del Napoli. Il contratto del classe 1987 con gli azzurri non è stato rinnovato, il calciatore è così libero di trovarsi una nuova sistemazione.

Lo spagnolo in questi anni sotto al Vesuvio ha dimostrato di essere un elemento fondamentale, duttile e portato al sacrificio. Callejon è soprattutto, però, un esterno d’attacco, che assicura tanti gol e assist. Un profilo che dunque – nonostante l’età – può tornare utile al Milan. Sulla destra Castillejo e Saelemaekers non hanno convinto a pieno e senza la loro partenza, puntare su uno svincolato potrebbe essere la giusta idea.

L’età, come detto, potrebbe essere un ostacolo ma Callejo nei suoi anni al Napoli ha dimostrato di essere integro fisicamente come pochi, non subendo mai un infortunio. Un dato statistico che non può essere ignorato.

LEGGI ANCHE: L’INGHILTERRA CHIAMA LEAO