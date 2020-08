Calciomercato Milan, sirene inglesi per Leao

L’attaccante portoghese, Rafael Leao, continua a piacere in giro per l’Europa. Il classe 1999 del Milan è finito nel mirino del Leeds di Bielsa

Sirene inglesi per Rafael Leao. L’attaccante portoghese classe 1999 continua ad avere mercato: nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato a squadre importanti come Real Madrid e Juventus. Adesso, come riporta ‘Sky Sport’, è la volta del Leeds di Bielsa, che vuole rafforzare il pacchetto avanzato per affrontare al meglio il campionato di Premier League.

Leao, dopo un avvio non facile, è riuscito a mettersi in mostra nella seconda parte della stagione. Alla fine i gol realizzati in Serie A sono stati sei, con tre assist.

Un bottino non male per un giovanissimo calciatore alla sua prima esperienza in Italia. Le partite giocate dal primo minuto, poi, non sono state tantissime.

Il Milan crede moltissimo in Leao e proprio per questo appare complicato immaginare una sua cessione. Questo che sta per iniziare deve essere l’anno del portoghese: in rossonero ci credono e con Ibrahimovic al suo fianco tutto potrà essere più facile.

LEGGI ANCHE: NUOVA IDEA SULL’ASSE MILANO-MADRID