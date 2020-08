Calciomercato Milan, non solo Jovic: altra idea dal Real

Milan e Real Madrid avrebbero parlato anche di Brahim. L’attaccante classe 199 può lasciare i blancos: ecco le condizioni con cui i capitolini se ne priverebbero

I buoni rapporti tra Milan e Real Madrid hanno fatto sì – la scorsa stagione – che Theo Hernandez sbarcasse in Italia. Un colpo da 90 che i rossoneri sperano di ripetere. Nelle settimane scorse il nome caldo sembrava essere quello di Jovic ma il sempre più probabile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ha rinviato ogni discorso a più avanti.

C’è adesso da capire se il Milan vorrà investire per un’altra punta o per un giocatore che possa rimpolpare la trequarti.

Milanisti Non Evoluti riporta che i discorsi tra Milan e Real sono andati avanti, a prescindere da Jovic, e sul tavolo sono così finiti altri profili, come Brahim, classe 1999 che i Blancos sarebbero disposti a cedere ma con la recompra.

LEGGI ANCHE: SCELTA FATTA SU POBEGA