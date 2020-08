Calciomercato Milan, nuova offerta per Pobega: l’idea rossonera

Tommaso Pobega continua a suscitare l’interesse di diversi club italiani. Il centrocampista ripartirà dal Milan, pronto a blindarlo con un nuovo contratto

Non ci sono solo Torino e Udinese sulle tracce di Tommaso Pobega. Le prestazioni e la crescita al Pordenone del giovane centrocampista classe 1999 sono davvero sotto gli occhi di tutti e anche un altro club di Serie A ha mostrato interesse nei suoi confronti. Come riporta il Corriere dello Sport, in edicola stamani, si tratta del Sassuolo di De Zerbi.

Pobega, però, farà ritorno al Milan e inizierà l’avventura in rossonero: Stefano Pioli e tutta la società vogliono puntare sul calciatore, per il quale è pronto il rinnovo di contratto. L’italiano verrà blindato e sarà uno dei quattro mediani insieme a Bennacer, Kessie e molto probabilmente Bakayoko. Tutte le offerte dunque verranno rispedite al mittente.

