Calciomercato Milan – Milenkovic via dalla Fiorentina: arriva l’indizio

Arriva un importante indizio da casa Fiorentina per la partenza di Nikola Milenkovic. Il difensore è più lontano dai viola.

Il Milan continua a seguire da vicino Nikola Milenkovic, difensore serbo che sembra essere una delle maggiori richieste di mercato di Stefano Pioli.

La Fiorentina ha recentemente fatto sapere di non voler rinunciare così facilmente al classe ’97, considerato un titolarissimo della formazione viola. Ma proprio oggi sarebbe giunto un indizio che allontana Milenkovic da Firenze.

Robe di Kappa, nuovo sponsor tecnico della Fiorentina, ha presentato oggi le maglie da gara per la stagione 2020-2021. Tra i testimonial delle casacche erano presenti alcuni elementi della rosa di Iachini, come Ribery, Castrovilli, Kouamé e Vlahovic.

Assente invece Milenkovic. Un possibile indizio di calciomercato, visto che il difensore potrebbe essere un sacrificio di lusso durante la sessione estiva. Il Milan come detto è in pole per il serbo, che sarebbe rinforzo ideale in difesa, un jolly utilizzabile sia da centrale che da terzino destro.

Oltre a Milenkovic anche Federico Chiesa non è comparso nella presentazione delle nuove maglie. Anche il forte esterno d’attacco ha varie proposte di mercato, dunque la Fiorentina non è sicura al 100% di trattenerlo. Presente come detto invece Dusan Vlahovic, attaccante sondato anche dal Milan ma evidentemente blindato dalla società di Commisso.

