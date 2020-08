Calciomercato Milan – Accordo per Reina al Valencia: i dettagli

Il futuro di Pepe Reina dovrebbe essere a Valencia, che ha già l’intesa sia con il portiere spagnolo che con il Milan. Manca un ultimo tassello per chiudere.

Il Milan deve sfoltire l’organico e tra coloro che lasceranno sicuramente Milanello c’è Pepe Reina. Il suo futuro dovrebbe essere in Spagna.

Stando alle ultime news di calciomercato del quotidiano Tuttosport, il Valencia ha trovato gli accordi necessari per assicurarsi l’esperto portiere. Il Milan ha dato l’ok al trasferimento a titolo gratuito, accontentandosi di risparmiare l’ingaggio.

Reina percepisce circa 3 milioni di euro netti a stagione ed è all’ultimo anno di contratto con il club rossonero. Il Valencia è pronto ad accoglierlo, ma prima deve cedere Jasper Cillessen. Solo dopo aver venduto l’estremo difensore olandese ex Ajax potrà essere chiusa l’operazione.

Il club spagnolo non naviga in ottime acque dal punto di vista finanziario, ha bisogno di fare delle cessioni. Cillessen è tra coloro destinati a lasciare la squadra, anche se il suo alto stipendio sta rendendo non semplice le trattative.

