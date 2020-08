Fiorentina su Thiago Silva, tutto in stand-by: la situazione

La Fiorentina pensa a Thiago Silva per rinforzare la difesa di Beppe Iachini. L’ex giocatore del Milan lascerà il PSG e penserà al futuro dopo la finale.

Thiago Silva lascerà il Paris Saint-Germain dopo la finale di Champions League, il suo contratto è in scadenza. Non mancano richieste per l’esperto difensore centrale brasiliano.

Non va escluso un futuro in Serie A, dove c’è la Fiorentina che sembra intenzionata a fare di tutto per ingaggiare il giocatore. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, spiega che ci sono stati contatti e il club viola vorrebbe ripetere l’operazione già fatta per Frank Ribery un anno fa.

Thiago Silva vuole rimanere in Europa e ha dato una prima disponibilità alla Fiorentina. Sulle tracce del capitano del PSG ci sono anche altre squadre, ad esempio l’Everton di Carlo Ancelotti. La società viola ci sta provando, vuole regalarsi un grande colpo per rinforzare la difesa.

Il brasiliano adesso è concentrato sulla finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ha messo ogni trattativa in stand-by. Dopo il big match di Lisbona ascolterà le varie offerte e prenderà una decisione sul proprio futuro.

Non mancano tifosi del Milan che sognano un suo ritorno, però al momento non sembra che la dirigenza rossonera sia intenzionata a riprenderlo.

