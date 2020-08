Calciomercato Milan, missione terzino sinistro: i nomi

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è un vice Hernandez. Con Laxalt in partenza, il Milan sta vagliando in particolare due nomi.

Il Milan in attesa di rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic, che al momento è considerata la priorità, sta portando avanti diversi discorsi di mercato. Uno di questi è legato al ruolo di vice Hernandez, con diversi nomi al vaglio della dirigenza.

Il primo è quello di Matias Vina, terzino sinistro del Palmeiras classe 1997. I rossoneri l’avevano cercato anche a gennaio, salvo poi preferire il ritorno di Laxalt dal Torino. L’uruguaiano è finito nel mirino anche di Cagliari, Lazio, Napoli, Atletico Madrid e Lione. Una folta concorrenza che però non spaventa il Milan. Vina si è trasferito al Palmeiras dal Nacional Montevideo proprio lo scorso gennaio.

L’alternativa porta al nome di Iago Amaral Borduchi, esterno sinistro basso dell’Augusta. Il Milan segue il giocatore da un anno, quando inviò alcuni scout per osservarlo da vicino. All’epoca lo status di extracomunitario frenarono l’affare. Ora il Milan vuole riprovarci.

MATIAS VINA E IAGO: CHI SONO GLI OBIETTIVI DEL MILAN

La titolarità di Theo Hernandez è fuori discussione, ma il Milan sta cercando qualcuno gli consenta di tirare il fiato ogni tanto. Diego Laxalt non è ritenuto particolarmente all’altezza e potrebbe partire: è particolarmente apprezzato in Russia. Per sostituirlo i primi nomi sono quelli di Vina e Iago.

Matias Vina è un terzino fluidificante molto esplosivo e abile nella fase offensiva. Capace di dribbling ubriacanti e accelerazioni, Vina è considerato spesso un uomo in più in area di rigore. Dotato di ottimo fisico, è stato schierato talvolta anche da centrale.

Iago è simile in quanto a caratteristiche all’uruguaiano. È un terzino a cui piace partecipare alle manovre in avanti. L’Augusta lo valuta 20 milioni di euro, ma potrebbe abbassare le pretese.

