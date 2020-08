Europa League – Milan, tra dieci giorni il sorteggio

Il Milan conoscerà il suo avversario in Europa League tra dieci giorni. I rossoneri entreranno in scena nel secondo turno di qualificazione.

Il Milan inizierà il proprio percorso in Europa League tra dieci giorni. I rossoneri si appresteranno a conoscere il proprio avversario nel secondo turno di qualificazione per poi scendere in campo il 17 settembre. I rossoneri affronteranno il sorteggio da testa di serie.

La squadra di Stefano Pioli dovrà superare tre turni prima di essere ammessa ai gironi, che inizieranno il 22 ottobre. Il Milan spera di aggiungersi a Napoli e Roma, già qualificate, iniziando il proprio cammino verso la finale di Danzica del 26 maggio 2021.

