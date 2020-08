Sportmediaset – Milan, trattativa per Oscar Rodriguez: il prezzo

Oscar Rodriguez è uno degli obiettivi di Paolo Maldini per rinforzare la squadra di Stefano Pioli. Il direttore tecnico del Milan sta trattando il calciatore.

Il Milan guarda anche in casa Real Madrid per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Un giocatore che piace molto a Paolo Maldini è Oscar Rodriguez.

Reduce dal prestito al Leganes, il centrocampista offensivo classe 1999 è pronto per una nuova esperienza. Sportmediaset spiega che il Milan ha avviato contatti concreti. Il Real Madrid ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro e vorrebbe inserire nell’operazione anche la clausola di recompra, per riacquistare il cartellino in futuro se il giocatore dovesse convincere.

Oscar Rodriguez potrebbe fare il vice di Hakan Calhanoglu nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Lo spagnolo, in caso di necessità, può agire pure da esterno sinistro d’attacco. Nell’ultima stagione 32 presenze con 9 gol e 2 assist con la maglia del Leganes, retrocesso in Segunda Division per soli 2 punti.

Da vedere se il Milan accetterà il prezzo e la clausola che il Real Madrid vuole inserire nell’affare. Già un anno fa la recompra per Theo Hernandez fu rifiutata ed è stata una soluzione ottimale per il club rossonero. Sulle tracce di Oscar Rodriguez anche il Getafe, che a sua volta ha già avviato contratti con i blancos.