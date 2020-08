Tuttosport – Milan, Bakayoko e Rodriguez piste calde: gli aggiornamenti

Le ultime sui due obiettivi di mercato del Milan per il centrocampo. Trattative in corso sia per Bakayoko che per Oscar Rodriguez.

Il Milan vuole rifarsi il look, almeno parzialmente, a centrocampo. Secondo le ultime news di Tuttosport, i rossoneri stanno lavorando alacremente per due operazioni utili a rinforzare la linea mediana e la trequarti.

Tiemoué Bakayoko resta sempre l’obiettivo numero uno per rimpolpare la lista di centrocampisti centrali a disposizione di mister Pioli. La trattativa con il Chelsea è in corso: il Milan proverà a strappare il sì sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

C’è però differenza sulla cifra per l’acquisto a titolo definitivo nel 2021: i rossoneri propongono 20 milioni, mentre i Blues al momento non si spostano dalla richiesta di 30 milioni. Bakayoko intanto ha già dato l’ok al trasferimento a Milanello.

L’altro nome su cui i dirigenti del Milan stanno lavorando è quello di Oscar Rodriguez. Il trequartista di proprietà Real Madrid è stato già proposto nei mesi scorsi. Un profilo che intriga, anche come possibile alternativa a Calhanoglu o Rebic.

Il costo del cartellino di Rodriguez si aggira attorno ai 20 milioni di euro. I buoni rapporti tra Milan e Real potrebbero agevolare la trattativa e consegnare a Pioli un altro rinforzo di qualità.

