Milan, prima amichevole contro il Novara: scelta la data

Il Milan come lo scorso anno sarà battezzato dal Novara per la primissima amichevole estiva in vista della prossima stagione calcistica.

Come nel 2019 il Milan ripartirà dal Novara. Sarà la formazione piemontese, attualmente militante in Serie C, a sfidare i rossoneri nella prima amichevole della preparazione estiva.

Già un anno fa la prima sgambata a Milanello avvenne contro il Novara, dove arrivò anche la prima marcatura di Theo Hernandez, a pochi giorni dal suo ingaggio per 20 milioni di euro.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’incontro si disputerà al centro sportivo di Carnago il prossimo 2 settembre, ad una settimana dall’inizio della preparazione per Pioli e compagnia.

Prevista anche una seconda amichevole prima dell’inizio della stagione ufficiale, ovvero il 17 settembre. L’avversaria però ancora non si conosce, visto che è sfumata l’opzione di una nostalgica gara tra il Milan ed il Monza di Silvio Berlusconi.

