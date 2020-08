Ex Milan, Sosa al Fenerbahce: l’Estudiantes infuriato

Josè Sosa, dopo l’avventura al Trabzonspor, ha detto sì al Fenerbahce. Una scelta che ha deluso fortemente l’Estudiantes, club che lo ha cresciuto calcisticamente.

Josè Sosa ha giocato nel Milan nella stagione 2016/2017, senza riuscire a lasciare il segno. I rossoneri l’hanno ceduto l’anno successivo al Trabzonspor, dove ha giocato fino al termine della stagione appena conclusa. Sosa si è trasferito nei giorni scorsi al Fenerbahce, un trasferimento che ha fatto discutere.

Il centrocampista argentino, infatti, è nato e cresciuto nell’Estudiantes, che voleva riportarlo a casa per concludere la carriera in patria. Sosa ha preferito però restare in Turchia, firmando per il Fenerbahce e mandando su tutte le furie il club sudamericano. Proprio sul fatto si è espresso Juan Sebastian Veron, presidente degli argentini: “Abbiamo appreso la decisione di Josè sui social. Se hai dei dubbi nel tornare, è meglio che non torni”.

Sosa ha preso quindi una scelta impopolare che gli garantisce un ritorno economico maggiore, ma ha perso l’affetto della gente che lo ha cresciuto.

MILAN, AURIER SEMPRE PIÙ VICINO