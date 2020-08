Calciomercato Milan, Aurier più vicino? Assist del Tottenham

Serge Aurier è sempre più vicino al Milan. Il terzino ivoriano non è stato convocato dal Tottenham nella gara amichevole contro l’Ipswich. Un segnale che vede il giocatore fuori dai piani e pronto alla cessione.

Il Milan vede nel ventottenne il giocatore ideale per il ruolo di esterno destro di difesa, ma non vuole svenarsi economicamente, né con l’ivoriano, né con il club inglese. Il Tottenham si è sempre dimostrato propenso alla cessione e la decisione di escludere il giocatore nell’amichevole odierna lo conferma. Aurier non rientra più nei piani e si aspetta solo di trovare la quadra economica. Serge Aurier è sempre più vicino al Milan.

Alex Baldarelli