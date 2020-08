Milanello anti-Covid: regole ferree per il ritiro

Ecco le regole di base che verranno imposte a Milanello durante la preparazione estiva, per arginare il rischio di contagi al Coronavirus.

Da lunedì prossimo scatterà la preparazione estiva del Milan presso il centro sportivo di Milanello. Non sarà inizialmente un vero e proprio ritiro, visto che i calciatori potranno tornare a pernottare presso le loro abitazioni.

Ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport sarà una preparazione blindata e con regole ferree. Il tutto per evitare ovviamente il rischio di ulteriori contagi da Covid-19.

Lunedì primo ciclo obbligatorio di tamponi e visite mediche. Da martedì via agli allenamenti, nella speranza che nessun membro di rosa o staff tecnico risulti positivo.

Assolutamente vietata la presenza dei tifosi sugli spalti di Milanello. Il ritiro sarà a porte chiuse, visto il rischio altrimenti di assembramenti pericolosi. Idem per quanto riguarda i cancelli: i tifosi sono pregati dal club di non ammassarsi all’esterno, visto che sono proibiti autografi e selfie per i motivi suddetti.

Un ritiro dunque blindato e inusuale, ma necessario in tempi come questi visto anche l’innalzamento dei contagi da Covid in Italia e nel resto d’Europa.

