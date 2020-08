Milan, Ibrahimovic ancora non ha risposto: salta l’inizio del raduno?

Ibrahimovic non ha ancora risposto all’offerta di rinnovo del Milan. Secondo Sky Sport potrebbe saltare l’inizio del ritiro di lunedì.

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora dato una risposta ufficiale all’offerta di rinnovo del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante svedese si è preso ancora del tempo per accettare o meno la proposta dei rossoneri. E questo non è di certo un bel segnale per la società di via Aldo Rossi.

Infatti, come ormai noto, il raduno del Milan comincerà lunedì. Molto probabile quindi che Ibrahimovic non ci sarà. Stefano Pioli voleva evitare che ciò accadesse, ma a questo punto le cose potrebbero andare proprio così.

