Calciomercato Milan, Bakayoko-Aurier: affari verso la chiusura

Il Milan è pronto a chiudere due affari importanti per rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Bakayoko-Aurier verso la chiusura

In attesa di conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan continua a lavorare per chiudere due colpi importanti per rafforzare la rosa. Come ampiamente detto le priorità per la squadra di Stefano Pioli sono un terzino destro e un centrale di centrocampo da affiancare a Bennacer e Kessie.

Il nome caldissimo è quello di Tiemoue Bakayoko. Il club rossonero ha scelto il francese e l’affare è in dirittura d’arrivo. C’è stata l’apertura del Chelsea al taglio dello stipendio. La volontà dell’ex Monaco è stata dunque decisiva. La conferma arriva da Nicolò Schira, sul proprio profilo Twitter ufficiale. Il giocatore è pronto a sbarcare in prestito con diritto di riscatto.

Il terzino che dovrebbe prendere il posto di Davide Calabria – destinato a lasciare il Milan – è Serge Aurier. Contatti continui con il Tottenham per arrivare alla fumata bianca: c’è una distanza di circa 5 milioni id euro.

LEGGI ANCHE: FUTURO DECISO PER TONALI