Zlatan Ibrahimovic non sarà domani a Milanello. La notizia era nell’aria da tempo, l’accordo tra le parti non è ancora stato raggiunto e il campione svedese – come riporta ‘Sky Sport’ – non si presenterà al primo giorno di raduno del Milan. Si continua a trattare.

