Calciomercato Milan – Milenkovic più lontano: la Fiorentina spara alto

Nikola Milenkovic sempre più lontano dal progetto Milan: la Fiorentina infatti non vuole fare sconti per il difensore classe 1997.

L’obiettivo Nikola Milenkovic appare sempre più lontano dalle grazie del Milan. Nonostante il difensore serbo piaccia da matti a Stefano Pioli, nelle ultime ore sembra essersi definitivamente arenata la trattativa.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, la Fiorentina continua a sparare alto per il difensore classe ’97. La richiesta dei viola è di ben 40 milioni di euro per il cartellino di Milenkovic.

Cifra considerata esagerata e troppo alta per le casse del Milan. I rossoneri, che stanno intanto chiudendo per Aurier e Bakayoko a costi contenuti, non vogliono spendere così tanto per un difensore centrale, anche se Milenkovic appare una scelta ideale.

Stopper e all’occorrenza anche terzino destro. Pioli lo conosce bene e lo stima particolarmente. Ma senza sconti sarà davvero arduo per il Milan riuscire ad ingaggiare questo calciatore.

Inoltre la Fiorentina ha bloccato alla base tutte le proposte sulle contropartite tecniche. Il Milan ha provato ad inserire Lucas Paquetà nella trattativa, ma i viola accettano solo offerte cash per Milenkovic e per gli altri gioielli della propria rosa.

