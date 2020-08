Reina, tutto confermato: va alla Lazio, i dettagli

Pepe Reina sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il portiere spagnolo firmerà domani un biennale con i biancocelesti. Sarà la riserva di Strakosha.

Pepe Reina firmerà nella giornata di domani il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi due anni. Come riporta gianlucadimarzio.com, il portiere spagnolo, nonostante la possibilità di tornare in patria con la maglia del Valencia, ha deciso di restare in Italia per vestire il biancoceleste capitolino.

L’opportunità di giocare la Champions League ha evidentemente fatto la differenza, nonostante l’ex estremo difensore del Napoli sarà la riserva di Thomas Strakosha. Il Valencia ha tentennato troppo e non ha dimostrato di voler puntare con decisione sul portiere, complice anche la difficoltà di cedere Cillesen. Un trattativa lampo che consentirà al Milan di risparmiare 6 milioni lordi di ingaggio. Ora i rossoneri cercano un nuovo vice Donnarumma, con Begovic che potrebbe restare, dopo aver svolto il ruolo negli ultimi sei mesi.

