Milan, arrivano conferme: Braida può tornare

Ariedo Braida può tornare al Milan. L’ex direttore generale rossonero tornerebbe in una veste che deve ancora essere definita.

Tracce di passato nel nuovo Milan. Secondo quanto riferisce Tuttosport, le voci riguardanti un ritorno di Ariedo Braida in rossonero sono insistenti. Non è ancora stato definito in maniera precisa quale ruolo ricoprirà l’ex direttore generale nella dirigenza del Milan, ma tutto lascia pensare a compiti di primo piano, lasciati vuoti dall’addio di Zvonimir Boban e dal mancato arrivo di Ralf Rangnick.

Il ritorno di Braida è un segnale che il passato del Milan berlusconiano deve essere guardato con ammirazione, prendendo spunto da una gestione vincente per oltre trent’anni. Il dirigente porterà nuova esperienza in ambito manageriale, da affiancare a Paolo Maldini e Frederic Massara, con le loro idee di calcio. Ivan Gazidis completerà un quadro dirigenziale che punta a far tornare il Milan ai vertici del calcio mondiale.

