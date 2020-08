Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: Maldini punta Ceballos

Il Milan torna con forza su un vecchio obiettivo di calciomercato, già trattato durante l’estate scorsa: lo spagnolo Dani Ceballos.

La stampa inglese rilancia un nome intrigante come possibile rinforzo del Milan durante la sessione estiva di calciomercato.

Pare che i rossoneri si siano nuovamente inseriti con forza nella corsa a Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo era già stato seguito con attenzione un anno fa, ma senza successo.

Ceballos, di proprietà Real Madrid, scelse di giocare per una stagione in prestito all’Arsenal. Ma ora il classe ’96 ha terminato la sua annata londinese e deve ancora scegliere quale sarà la soluzione migliore per il futuro.

Come riporta il Telegraph, il Milan può approfittare dell’attuale stop alle trattative tra l’Arsenal e Ceballos. Infatti l’addio dell’ex direttore dell’area tecnica Raul Sanllehi ha praticamente frenato la conferma del centrocampista all’interno del club britannico.

Paolo Maldini starebbe fiutando l’occasione. Al Milan farebbe comodo un talento dinamico e duttile come Ceballos, che potrebbe nuovamente lasciare Madrid con la formula del prestito. Inoltre i buoni rapporti tra il club di via Aldo Rossi ed il Real potrebbero agevolare la trattativa.

