Piatek torna in Serie A: la Fiorentina insiste

Krzysztof Piatek potrebbe tornare in Italia. Su di lui è forte l’interesse della Fiorentina che vorrebbe affiancare a Kouamé il pistolero ex Genoa e Milan.

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Christian Kouamé. Con il riscatto di Patrick Cutrone da valutare e i probabili addii di Vlahovic e Boateng, i Viola hanno messo nel mirino l’ex Milan Piatek.

Krzysztof Piatek, attualmente in Germania all’Hertha Berlino, secondo la Gazzetta dello Sport è il favorito per l’attacco viola. Alla Fiorentina piace, ma difficilmente il club tedesco lo lascerà partire, dato che solo a gennaio ha investito oltre 25 milioni di euro per il classe 1997.

Nella seconda parte di stagione all’Hertha Berlino, Piatek ha collezionato 13 presenze e segnato 4 reti. Il cambiamento ambientale non ha giocato a suo favore e il bomber visto lo scorso anno in maglia Genoa e Milan non è altro che un ricordo. Nonostante questo la Fiorentina vorrebbe puntare su di lui con l’intenzione di formare nuovamente la coppia genoana Kouamé-Piatek.

