Reina alla Lazio, un affare per tutti: il Milan risparmia

Pepe Reina sarà a breve un nuovo giocatore della Lazio. Il portiere spagnolo firmerà domani un biennale. Un’operazione di mercato vantaggiosa per tutti.

Pepe Reina alla Lazio è un affare praticamente fatto. Una trattativa lampo che ha sorpreso tutti e che risulta un’operazione perfetta per tutte le parti. La Lazio ha trovato il portiere esperto che cercava e che potrà fare da chioccia a Thomas Strakosha. Lo spagnolo porterà in biancoceleste tutta la sua esperienza a livello internazionale che nello spogliatoio farà sicuramente la differenza.

Un affare sicuramente anche per il Milan. Per Reina i rossoneri dovevano sborsare circa 6 milioni di euro lordi, per un portiere di riserva. Reina era sicuramente l’uomo in più per far proseguire la crescita di Donnarumma, ma a quelle cifre è stato giusto liberarsene. Alla Lazio guadagnerà 1,8 milioni di euro netti. Ora i rossoneri cercheranno un nuovo portiere a un ingaggio inferiore.

