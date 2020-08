Sportmediaset – Ibrahimovic, manca ancora l’accordo: le ultime

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora dato il suo sì definitivo al Milan. Lo svedese dovrebbe però accettare a breve un contratto da 6 milioni di euro a stagione.

La telenovela legata al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic non è ancora terminata. Il centravanti al momento è in Svezia e aspetta nuove notizie per legarsi definitivamente al Milan anche per la prossima stagione. Come riporta Sportmediaset, l’accordo non è ancora arrivato, ma dovrebbe arrivare a breve sulla base di 6 milioni di euro.

Domani mattina inizierà la nuova stagione per il Milan e tutti volevano lo svedese già presente, ma il braccio di ferro tra la dirigenza rossonera e l’agente Mino Raiola continua a oltranza. Il procuratore dello svedese è ancora fermo sui 7 milioni di euro, mentre il Milan non vuole andare oltre i 5 milioni. La sensazione è che si arrivi presto al sì, ma per il momento Ibrahimovic non è più un giocatore rossonero.

