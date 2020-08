Calciomercato Milan, fiducia Ibra: ma ecco le alternative

Zlatan Ibrahimovic e il Milan non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto. I rossoneri valutano così due profili per l’attacco

I tifosi del Milan, così come tutto l’ambiente rossonero, sono in attesa di novità da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese e il club non hanno ancora trovato l’accordo per proseguire insieme ma rimane l’ottimismo.

Nonostante le sensazioni positive, i rossoneri si stanno guardando attorno alla ricerca di alternative per non farsi trovare impreparati. La storia insegna che con Ibra tutto è davvero possibile e non sono dunque esclusi colpi di scena.

Il Milan guarda soprattutto in Spagna qualora lo svedese non dovesse restare: secondo quanto riportato stamani da ‘La Gazzetta dello Sport’, in cima alla lista dei desideri per l’attacco ci sono Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid e Angel Correa dell‘Atletico. Due profilo ampiamente accostati al Milan che non sono certo delle novità.

