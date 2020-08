Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Pezzella

Il Milan potrebbe rafforzare la difesa con un innesto di esperienza: può tornare di moda il nome di German Pezzella che piace a Stefano Pioli

Milan e Fiorentina potrebbero tornare a fare affari. Sono tanti i profili delle due squadre che stanno alimentando in questi giorni i rumors di calciomercato.

Non è un segreto che il club rossonero sia sulle tracce di Milenkovic e Chiesa. Il difensore e l’esterno italiano piacciono particolarmente ma Commisso ha alzato il muro con valutazione fuori mercato: servirebbero ben 110 milioni di euro, 40 per il centrale e 70 per l’azzurro. Ai viola, invece, piace Lucas Paqueta, che vorrebbero prendere in prestito.

In queste ore, come raccontato da Calciomercato.it, è pronto a tornare di moda un altro profilo, quello di German Pezzella. L’esperto difensore può lasciare la Fiorentina e a Stefano Pioli non dispiacerebbe riaverlo a disposizione per rimpolpare la rosa dei centrali che dovrebbe perdere Musacchio e Duarte.

LEGGI ANCHE: LE ALTERNATIVE A ZLATAN IBRAHIMOVIC