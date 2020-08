Sky – Milan, accordo con l’agente di Rebic: le ultime

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato Fali Ramadani, agente di Ante Rebic, e hanno trovato un’intesa sul contratto futuro del giocatore.

È stato raggiunto l’accordo sul contratto futuro, ovvero quello che il croato firmerà appena verrà acquistato a titolo definitivo dal club rossonero. È arrivato in prestito biennale fino al 2021 e adesso il Milan deve trovare l’accordo con l’Eintracht Francoforte.

Rebic è ritenuto un giocatore molto importante dalla società rossonera, che punta ad anticipare i tempi dell’acquisto definitivo. Adesso spera che la trattativa con l’Eintracht Francoforte non vada troppo per le lunghe. Nel club tedesco c’è André Silva, che si è trasferito in Germania con la stessa formula e dunque è pensabile uno scambio.

Da ricordare che la Fiorentina ha diritto a incassare il 50% del valore del cartellino di Rebic. Infatti, l’Eintracht stipulò con il club viola questo accordo quando acquistò l’attaccante croato. Tale clausola finora ha rappresentato l’ostacolo nella trattativa con il Milan, perché serve trovare un’intesa sul prezzo e dato che poi metà importo andrà a Firenze.

