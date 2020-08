Milan, attento: un club tedesco vuole soffiarti Aurier

In Bundesliga c’è una squadra che sta accelerando per prendere dal Tottenham il terzino destro Serge Aurier, obiettivo del Milan in queste settimane.

Il Milan ha da tempo messo Serge Aurier nel mirino per rinforzare la fascia destra difensiva, non è un mistero. La trattativa è in corso, anche se non c’è ancora l’accordo definitivo.

Il terzino destro ivoriano ha dato disponibilità a un trasferimento a Milanello, ma è l’intesa con il Tottenham a mancare. I negoziati stanno andando un po’ per le lunghe e ciò consente ad altre società di inserirsi sul giocatore.

Oggi il Corriere della Sera rivela che il Bayer Leverkusen ha persino superato il Milan nella corsa ad Aurier. Non sono ancora chiari i dettagli dell’offerta fatta dal club tedesco, però il Diavolo dovrà stare attento a non farsi soffiare il giocatore.

Il 27enne ex PSG ha l’esperienza e le qualità per essere il rinforzo adatto per la fascia destra di Stefano Pioli. Ha evidenziato anche qualche problema caratteriale nel corso degli anni, però la dirigenza ha grande fiducia in lui. Questa settimana può essere cruciale per il futuro di Aurier.

