Sky – Milan, contatti avviati per Brahim Diaz: la situazione

Il Milan vuole Brahim Diaz, giovane talento spagnolo che il Real Madrid è disposto a cedere. Non c’è ancora un accordo, però le parti stanno parlando.

Il Milan ha messo gli occhi su Brahim Diaz. Il 21enne centrocampista offensivo spagnolo sembra destinato a lasciare il Real Madrid.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero ha avuto contatti con i blancos. Dalla Spagna è trapelata la non disponibilità a una cessione a titolo definitivo del giocatore. Il Milan sta provando ad assicurarsi Brahim Diaz con la formula del prestito con diritto di riscatto.

I segnali sono buoni, anche se l’accordo con il Real Madrid e con lo stesso calciatore va ancora trovato. Siamo in una fase iniziale delle negoziazioni e ci possono essere novità nelle prossime giornate.

AC Milan have opened talks with Real Madrid to sign Brahim Diaz on loan with buy option. 🔴⚫️ @DiMarzio @SkySport #Milan #RealMadrid #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2020