Maldini sul rinnovo di Ibrahimovic: “Sempre ottimisti”

Paolo Maldini mostra positività in merito al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Manca ancora l’intesa, ma il dirigente pare fiducioso sulla firma.

Il Milan spera di chiudere al più presto la trattativa per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Sperava di farlo già entro l’ultimo weekend, ma così non è stato.

Paolo Maldini, intercettato dai microfoni di Sky Sport nei pressi di un hotel di Milano, ha rilasciato il seguente breve commento sull’argomento: «Ottimismo per Ibra? C’è sempre ottimismo».

Il direttore tecnico del Milan non si è sbilanciato troppo, ma comunque ha mostrato fiducia per il felice esito della negoziazione. I contatti con Mino Raiola sono costanti e Maldini auspica di arrivare presto alle firme sul nuovo contratto.

C’è ancora della distanza economica riguardante l’ingaggio di Ibrahimovic. Serve discutere sia di parte fissa e bonus per arrivare all’accordo. Intanto sicuramente lo svedese non sarà domani a Milanello per il primo giorno di allenamento in preparazione della stagione 2020/2021.

