Milan, ufficiale: Pobega ha rinnovato il contratto

Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Tommaso Pobega. Questo il comunicato del club rossonero:

“AC Milan comunica di aver prolungato il contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno del 2025“.

Il centrocampista classe 1999 è reduce da una buona stagione in prestito al Pordenone, in Serie B. Mister Stefano Pioli vuole testarlo durante la preparazione, sperando che si riveli pronto per ritagliarsi il suo spazio quando ne avrà l’occasione.

Pobega non ha ancora esordito in Serie A, però nel campionato cadetto ha mostrato buone qualità e merita il salto di categoria. Ovviamente dovrà dimostrare di poterci stare in un calcio di livello maggiore e con addosso una maglia che comporta molte pressioni.

Il Milan ha fiducia in lui e questo rinnovo di contratto fino a giugno 2025 lo dimostra. C’erano squadre di Serie A molto interessate al giocatore, però la società rossonera ha preferito blindarlo contrattualmente invece di effettuare una cessione.

