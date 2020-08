Milan, da Ibrahimovic nessuna risposta: gli aggiornamenti

Il Milan non ha ricevuto replica da Zlatan Ibrahimovic all’ultima proposta di ingaggio fatta per rinnovare il contratto fino a giugno 2021. Tutto fermo.

Domani Zlatan Ibrahimovic non sarà a Milanello per l’inizio degli allenamenti in vista della stagione 2019/2020. Non c’è ancora l’accordo per il rinnovo del contratto.

A confermare la notizia è Sportitalia, che spiega che il centravanti svedese non ha ancora dato una risposta al Milan dopo l’ultima offerta. Servirà ancora trattare per raggiungere un’intesa definitiva.

I contratti tra la società e Mino Raiola vanno avanti, però servirà uno sforzo reciproco per trovare un punto di incontro. Ibrahimovic ha manifestato la volontà di rimanere al Milan, ma alle sue condizioni. Nonostante i quasi 39 anni ritiene di meritare ancora un ingaggio da top player e non fa grandi sconti.

Raiola sta cercando di spuntare il migliore stipendio possibile al giocatore, che è nel finale della sua carriera. La dirigenza rossonera riconosce il valore di Zlatan, però è normale che non voglia andare oltre un certo limite per un attaccante in là con gli anni.

⚠️ BREAKING NEWS 👉🏻 Milan-Ibra, ancora nessuna risposta Dopo l’ultima proposta per il rinnovo contrattuale non è ancora arrivata la risposta di #Ibra: di conseguenza domani lo svedese non sarà a Milanello per l’allenamento della squadra#Sportitalia #Sportitaliamercato — Sportitalia (@tvdellosport) August 24, 2020

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sky – Milan, accordo con l’agente di Rebic: le ultime