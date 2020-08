Sky – Bakayoko, manca ancora l’intesa Milan-Chelsea

Il Milan prosegue nella trattativa con il Chelsea per il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese ha detto sì, i Blues ancora no.

Il Milan è vicino al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. L’offerta rossonera è migliorata e per la giornata di mercoledì il club si attende il sì definitivo del giocatore.

Dopo aver definito il prolungamento di Ibrahimovic, il Milan dovrà occuparsi di quello di Gianluigi Donnarumma. Un’altra trattativa con Mino Raiola, agente col quale non è mai semplice negoziare. Comunque la volontà di Gigio è di rimanere, anche se ha un contratto in scadenza a giugno 2021 non pensa di lasciare a parametro zero il Milan.

La società sta trattando anche Brahim Diaz con il Real Madrid e Tiemoué Bakayoko. Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che per il talento spagnolo c’è accordo con il Real Madrid, mentre per il mediano francese manca ancora l’intesa con il Chelsea. Le negoziazioni sono in corso e si spera di chiudere al più presto per dare a Stefano Pioli dei rinforzi prima dell’inizio delle partite ufficiali.

