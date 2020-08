Casa Milan, nuovo incontro per Rebic: accordo vicino

Un membro dell’entourage di Ante Rebic è presente nella sede di Casa Milan: l’attaccante è vicino ad essere riscattato definitivamente.

Novità sul fronte Ante Rebic. Dopo le dichiarazioni di intenti della dirigenza del Milan, arrivano le mosse per trattenere l’attaccante croato.

Oggi, come riportato da Gianlucadimarzio.com, un membro dell’entourage di Rebic è giunto a Casa Milan per trattare con Paolo Maldini e compagnia. In ballo c’è il contratto che i rossoneri offriranno al calciatore classe ’93.

Già ieri era avvenuto un incontro tra Fali Ramadani ed emissari milanisti, proprio per gettare le basi del riscatto di Rebic dall’Eintracht Francoforte.

Ora si discute sui dettagli mancanti. Accordo molto vicino per l’attaccante, autore di 11 reti nella sua prima stagione al Milan. La volontà del club è quello di avere il via libera di Ramadani e poi lavorare con i tedeschi per riscattare Rebic immediatamente, nonostante avesse ancora un anno di prestito a Milanello.

