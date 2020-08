Milan, amichevole contro il Novara: ufficiali data e ora

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha reso nota la data e l’ora del primo appuntamento amichevole. I rossoneri giocheranno contro il Novara mercoledì 2 settembre alle ore 17.00.

Il Milan ha ufficializzato la data e l’ora della prima uscita amichevole contro il Novara. La squadra di Pioli inizierà mercoledì 2 settembre alle 17.00 la stagione 2020/2021. Sarà l’occasione per vedere i risultati dei primi allenamenti e lo sviluppo della preparazione in vista delle prime gare ufficiali in Europa League. I rossoneri esordiranno ufficialmente il 17 settembre nella competizione europea. Il Novara milita attualmente in Serie C ed è allenata da Simone Banchieri.

MILANELLO, AL VIA LA NUOVA STAGIONE