Kalulu sui social: “Benarrivato a Milano per la ripresa”

Pierre Kalulu è l’unico volto nuovo nel Milan in quest’avvio stagionale. Il giovane terzino acquistato dal Lione si è espresso sui social in merito a questo nuovo inizio.

Pierre Kalulu, arrivo dal Lione, è l’unico acquisto del Milan fino a questo momento. Il terzino rossonero ha svolto oggi la prima seduta di allenamento con i compagni ed è sembrato subito carico per questa nuova avventura, cercando di integrarsi da subito.

Il ventenne ha postato un messaggio sui social in merito a questo nuovo inizio con la maglia rossonera: “Benarrivato a Milano per la ripresa!“. Poche ma significative parole che testimoniano la sua voglia di incidere da subito e far vedere le sue qualità. Kalulu giocherà per il momento con la Primavera di Federico Giunti, ma potrebbe trovare spazio anche con la Prima Squadra in caso di necessità, soprattutto se non venisse acquistato un nuovo esterno basso di difesa.

