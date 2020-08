Pobega e gli altri giovani | Massara svela il loro futuro

Ricky Massara ha svelato il destino di Tommaso Pobega e degli altri talenti del Milan che sono divisi tra permanenza e partenza in prestito.

Durante la conferenza stampa di oggi, il d.s. del Milan Frederic Massara ha anche parlato del futuro di alcuni giovani talenti della rosa del Milan.

In particolare di quei calciatori che, cresciuti nel vivaio di Milanello, sono ormai pronti a debuttare nel calcio che conta ed entrare in pianta stabile nella prima squadra rossonera.

Il primo nome che viene fatto è quello di Tommaso Pobega, ex Pordenone che ieri ha rinnovato il contratto: “Pobega vogliamo vederlo e valutarlo – ha detto Massara – Ha fatto benissimo in prestito, ora lo osserviamo per capire cosa ci potrà dare restando”.

Idee chiare sugli altri talenti scuola Milan: “Brescianini andrà via sicuramente in prestito, molto probabilmente in Serie B come Plizzari. Maldini e Colombo invece rimarranno a disposizione del tecnico”. Il club ha dunque già deciso su chi puntare subito e chi invece dovrà fare esperienza altrove.

