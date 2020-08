Amichevole Milan-Monza: data e come vederla in diretta TV

Data e informazioni per seguire in diretta TV l’amichevole Milan-Monza a settembre. Il club rossonero contro Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Il Milan ha in programma due amichevoli di preparazione alla stagione 2020/2021. La prima verrà disputata il 2 settembre alle ore 17 contro il Novara e dovrebbe essere trasmessa sui canali ufficiali del club rossonero.

La seconda è stata fissata per il 5 settembre alle ore 20:45 contro il Monza. Si giocherà a San Siro e la partita verrà trasmessa in diretta TV da Mediaset sul Canale 20 del digitale terreste. Lo riporta il portale web IlCittadinomb.it.

Una sfida speciale, dato che la squadra brianzola ha Silvio Berlusconi come proprietario e Adriano Galliani come amministratore delegato, oltre a Cristian Brocchi in panchina da allenatore. Sarà un incrocio particolare, seppur in un ambito amichevole e in uno stadio senza pubblico.

