CorSport – Bakayoko: l’offerta che potrebbe convincere il Chelsea

La dirigenza del Milan ieri ha ammesso che Tiemoué Bakayoko è il nome in cima alla lista per rinforzare il centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri hanno pensato di proporre un prestito con diritto di riscatto fissato 30 milioni. Il Chelsea non ha ancora detto sì, ma la sensazione è che le parti siano molto vicine.

Proprio Paolo Maldini ha confermato che le parti stanno dialogando per trovare una soluzione che vada bene a entrambe: “È una trattativa. Lo conosciamo e lo apprezziamo” – ha dichiarato il responsabile dell’area tecnica. E lo apprezza anche Stefano Pioli, che non vede l’ora di poter aggiungere nuovi muscoli al centrocampo. Dopo l’ultima stagione al Monaco, Bakayoko potrebbe cambiare nuovamente aria e tornare al Milan.

