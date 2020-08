Gazzetta – Milan su Brahim Diaz: prestito con diritto

Il Milan punta forte su Brahim Diaz. Il trequartista del Real Madrid potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Brahim Diaz è il primo nome per rinforzare la trequarti del Milan. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno parlato con il Real Madrid per avere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

La concorrenza è folta, ma il Milan conta di trovare un accordo al più presto. Le merengues hanno speso 17 milioni di euro la scorsa estate per prelevarlo dal Manchester City e non vorrebbero privarsene definitivamente. Nel contratto del giocatore è inserita una clausola anti Manchester United e una rescissoria da 750 milioni di euro.

Brahim Diaz è un ventunenne ambidestro capace di giocare sia da trequartista che da ala e ha disputato l’ultima stagione solo 59 minuti tra Liga e Champions League, mentre in Coppa del Re ha giocato tre partite segnando una rete.

