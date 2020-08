Milan, rinnovo Ibrahimovic: due proposte per il sì

Ormai ci siamo: Zlatan Ibrahimovic dovrebbe giocare anche la prossima stagione con il Milan. I rossoneri hanno formulato due proposte per lo svedese, che firmerà nei prossimi giorni.

La lunga telenovela costruita attorno al suo rinnovo sta per giungere al termine: Zlatan Ibrahimovic dirà presto sì al Milan per restare un’altra stagione in rossonero. La dirigenza contava di chiudere prima un accordo che stava diventando sempre ostile. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzata la permanenza dello svedese.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il Milan avrebbe messo sul piatto due proposte: una con una cospicua parte variabile, mentre l’altra con una importante parte fissa. La sensazione è che Ibrahimovic possa propendere per la seconda. Nella giornata di oggi nuovi contatti per accelerare la questione.

Ibrahimovic dovrebbe firmare un contratto che prevede un ingaggio da 6,5 milioni di euro, a metà strada tra l’offerta del Milan e la richiesta del giocatore, che si aggirava attorno ai 7 milioni.

