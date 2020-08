Tonali, Inter sempre in vantaggio: ballano 5 milioni

Il Milan prova a inserirsi nuovamente nella corsa a Sandro Tonali, ma l’Inter è ancora nettamente in vantaggio. I nerazzurri vicini all’accordo totale.

Nella giornata di ieri si è vociferato di un tentativo di inserimento del Milan per Sandro Tonali. I rossoneri hanno provato a formulare un’offerta ufficiale al Brescia per il centrocampista, ma è stata rispedita al mittente: la dirigenza aveva proposto un prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’Inter sarebbe ancora nettamente in vantaggio sul Milan nella corsa al ventenne, tanto che avrebbe in mano il sì del presidente Massimo Cellino a un prestito con obbligo di riscatto. Al momento ballano circa 5 milioni tra domanda e offerta, con i nerazzurri che offrirebbero 30 milioni più 5 di bonus.

Il giocatore non ha ancora espresso la sua preferenza tra le due milanesi, ma è chiaro che dall’altra sponda del naviglio si sono mossi in anticipo e con più convinzione sul giocatore. Il Milan ci prova e non molla Tonali, ma la sensazione è che per il suo passaggio all’Inter sia una questione di giorni.

MILAN, OFFERTA PER TONALI