Calciomercato Milan – Obiettivo Begovic, offerto Claudio Bravo

Il Milan vuole un nuovo portiere che possa fare da 12esimo e sostituire Gigio Donnarumma in caso di necessità. Priorità Begovic, proposto Claudio Bravo.

Il Milan sta per dire addio ufficialmente a Pepe Reina, giunto a Roma per visite mediche e firma con la Lazio. Il club rossonero prenderà un altro vice per Gianluigi Donnarumma.

L’idea è quella di riprendere Asmir Begovic, arrivato in prestito dal Bournemouth nell’ultimo mercato invernale. Il portiere bosniaco è tornato in Inghilterra, però il Milan ha avviato i contatti per capire se ci sia la possibilità di riportarlo a Milanello.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza ha già pronto un contratto biennale per Begovic. A Paolo Maldini e Frederic Massara è stato anche offerto Claudio Bravo, svincolato dopo l’esperienza trascorsa nel Manchester City.

Il 37enne cileno (con passaporto comunitario) ha varie offerte e dunque troverà una sistemazione per proseguire la sua carriera. Probabilmente darà priorità ai club che gli potranno offrire un posto da titolare. Claudio Bravo al Milan sarebbe solamente il vice Donnarumma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan, accordo con Ibrahimovic: cifre e dettagli