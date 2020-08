Calciomercato Milan, Brahim Diaz ha detto sì!

Il talento del Real Madris, Brahim Diaz, ha detto sì al Milan. Il giocatore potrebbe presto essere un rinforzo di Stefano Pioli.

Brahim Diaz ha detto sì al Milan. Il trequartista classe 1999 del Real Madrid ha deciso di sposare il progetto dei rossoneri: come riporta Calciomercato.it, si è convinto a lasciare il Real in via definitiva, venendo così incontro all’idea del club italiano di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.

Soluzione questa che non piace particolarmente ai Blancos. Nelle prossime ore si terrà un nuovo summit tra le parti per cercare di trovare la giusta quadra. Gli ottimi rapporti tra il Real Madrid e il Milan potrebbero favorire il buon esito della trattativa. Sullo sfondo restano Real Sociedad, Betis e Getafe.

