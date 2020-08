Milan, colloquio con l’agente Castagna per due terzini

Il Milan ha parlato in sede con il procuratore Stefano Castagna di Iago dell’Augsburg e Mauricio Bustos dell’Independiente. Le ultime news di mercato.

Giornata di incontri oggi a Casa Milan. Poco dopo le 12:30 c’è stato un incontro con l’agente Martin Guastadisegno e nel pomeriggio uno con Stefano Castagna, altro procuratore.

Stando alle informazioni raccolte da Sky Sport, la dirigenza rossonera ha avuto modo di parlare di due giocatori:

Iago Amaral Borduchi , terzino sinistro dell’Augsburg;

, terzino sinistro dell’Augsburg; Fabricio Bustos, terzino destro dell’Independiente.

Il Milan cerca un vice di Theo Hernandez sulla fascia sinistra e Iago è un profilo proposto. Ha 23 anni ed è di nazionalità brasiliana, ma possiede il passaporto italiano. È approdato all’Augsburg un anno fa e la sua stagione è stata negativa a causa dei problemi fisici: solamente 10 presenze collezionate.

Bustos gioca a destra e servirebbe una cessione per liberare un posto all’argentino classe 1996. Con l’Independiente un totale di 115 presenze, 2 gol e 11 assist. Al momento non esiste una trattativa reale per questo giocatore, offerto da Castagna, così come per Iago. Pure a sinistra serve cedere prima di comprare, c’è Diego Laxalt in uscita.

