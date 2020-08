Casa Milan, summit con Guastadisegno: è agente di Pezzella

Martin Guastadisegno, procuratore di German Pezzella, è in via Aldo Rossi presso la sede del Milan per parlare con la dirigenza rossonera di calciomercato.

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan tra rinnovi, cessioni e acquisti. La dirigenza è quotidianamente impegnata in telefonate e incontri.

Poco fa nella sede di via Aldo Rossi è arrivato l’agente Martin Guastadisegno. Tra i suoi assistiti c’è German Pezzella, difensore centrale argentino di 29 anni in forza alla Fiorentina e con un contratto in scadenza a giugno 2022.

L’ex Betis Siviglia potrebbe lasciare Firenze, dove invece sembra destinato a rimanere Nikola Milenkovic. Il serbo piace molto al club rossonero, però il suo prezzo (35-40 milioni di euro) è ritenuto esagerato da Paolo Maldini e Frederic Massara. Pezzella ha un costo inferiore. Comunque, non va escluso che Guastadisegno a Casa Milan parli di altri giocatori.

