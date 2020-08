Calciomercato Milan, ritorno Bakayoko: nuovi contatti

Bakayoko si avvicina a piccoli passi al Milan. Il centrocampista – salvo clamorosi colpi di scena – sarà a breve di ritorno a Milanello

Tiémoué Bakayoko e il Milan sono sempre più vicini. Come riporta Calciomercato.com sono stati fatti ulteriori passi avanti, nella giornata di oggi, nella trattativa tra il Diavolo e il Chelsea per il centrocampista. I rossoneri sono ottimisti per la chiusura in tempi brevi.

Bakayoko potrà così essere il nuovo titolare, tanto richiesto da Stefano Pioli, che qualche settimana fa aveva pubblicamente chiesto l’arrivo di due nuovi centrocampisti da affiancare a Bennacer e Kessie. L’ex Monaco può sostituire, senza problemi, entrambi i calciatori. Il quarto mediano sarà Pobega, sul quale il Milan crede fortemente. Queste settimane serviranno per la conferma definitiva.

La trattativa tra il Chelsea e i rossoneri dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: SI’ AL MILAN DEL TREQUARTISTA