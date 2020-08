Calciomercato Milan, viva la pista Grujic

Il Milan è tra le squadre in corsa per Marko Grujic. Il giocatore, che la passata stagione ha militato nell’Herta, piace anche al Benevento

Il Milan continua a monitorare la situazione legata a Marko Grujic. Il centrocampista classe 1996 è da tempo sul taccuino dei rossoneri e sembra essere un’opportunità di mercato. Tornato al Liverpool, dopo l’esperienza all’Hertha Berlino, il calciatore è pronto per una nuova esperienza, che potrebbe essere in Italia.

In Serie A – come riporta TMW – piace al Diavolo, che ha preso i primi contatti, ma soprattutto al Benevento, che ha mosso passi concreti, presentando la prima offerta: prestito oneroso con obbligo di riscatto in scaso di salvezza.

LEGGI ANCHE: SI’ AL MILAN DEL TREQUARTISTA