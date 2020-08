Laxalt: “Contento di essere qui. Pronti per ricominciare”

Diego Laxalt sembra essere in procinto di lasciare il Milan. Il terzino uruguaiano al momento è comunque concentrato sulla causa rossonera.

Diego Laxalt è uno dei giocatori considerati in uscita dal Milan. Il terzino uruguaiano è particolarmente apprezzato in Russia e i rossoneri attendono un’offerta per lasciarlo partire. Nel frattempo il giocatore è concentrato sulla causa rossonera: “Le vacanze ci hanno permesso di riposarci. Sono contento di essere qui e sono pronto per ricominciare. Spiace per l’assenza dei tifosi, ma speriamo possano tornare presto”.

